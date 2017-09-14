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    Лига Европы. Киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» обменялись голами

    Состоялись первые матчи Лиги Европы в рамках группы В. Украинское «Динамо» смогло отыграться и победить в поединке против албанцев. Все свои голы киевляне забили во второй половине встречи.

    В другом противостоянии квартета зафиксирована результативная ничья.

    Лига Европы. Группа В. 1-й тур

    Динамо (Украина) – Скендербеу (Албания) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Музака, 39; 1:1 – Сидорчук, 47; 2:1 – Мораес, 49; 3:1 – Мбокани, 65 (с пенальти).

    Янг Бойз (Швейцария) – Партизан (Сербия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Янкович, 11; 1:1 – Фасснахт, 14.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 15 сентября 2017, 00:11

      Смотрел матч , молодцы хорошо сыграли..........Удачи Динамо Киев !!!

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 14 сентября 2017, 22:57

      Динамо з Дніпра!)

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