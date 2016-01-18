Сирхаев: «В трансфере Бериши был один неприятный момент»

Спортивный директор "Анжи" Нарвик Сирхаев раскрыл некоторые детали трансфера полузащитника "Скендербеу" Бернарда Бериши.

"Бывают переговоры намного тяжелее. В этом случае все, слава богу, прошло хорошо. Я постоянно был на связи с представителем футболиста. Мы собрали по Берише информацию: и как об игроке, и как о человеке, что тоже немаловажно. Был один неприятный момент – когда мы узнали, что Беришей начали интересоваться итальянский и турецкий клубы. Но представители "Скендербеу" и игрока оказались людьми слова и выполнили то, что обещали. Во сколько обошелся трансфер? В гораздо меньшую сумму, чем 600 тысяч евро", – сказал Сирхаев.