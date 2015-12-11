Лига Европы. «Локомотив» одержал крупную победу над «Скендербеу» и вышел в плей-офф

«Локомотив» одержал уверенную победу над «Скендербеу» в гостевом поединке и обеспечил себе первое место в группе, а вместе с этим и путевку в раунд плей-офф.

Лига Европы. Группа H. 6-й тур

Скендербеу (Албания) – Локомотив (Россия) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Тарасов, 18; 0:2 – Ниасс, 88; 0:3 – Самедов, 90+1.

Скендербеу: Шехи, Яшаница, Адемир, Радаш, Абази, Латифи (Проньи, 72), Эскердинья (Джаир, 82), Лиляй, Салихи, Бериша, Олаинка.

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Дюрица, 81), Денисов, Шишкин, Касаев (Майкон, 75), Коломейцев, Самедов, Тарасов, Ндинга, Ниасс.

Предупреждения: Шишкин, 5; Олаинка, 32; Самедов, 35; Тарасов, 50; Ниасс, 77.

Судья: Марио Страхоня (Хорватия)