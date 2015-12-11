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    • Лига Европы. «Локомотив» одержал крупную победу над «Скендербеу» и вышел в плей-офф

    Лига Европы. «Локомотив» одержал крупную победу над «Скендербеу» и вышел в плей-офф

    «Локомотив» одержал уверенную победу над «Скендербеу» в гостевом поединке и обеспечил себе первое место в группе, а вместе с этим и путевку в раунд плей-офф.

    Лига Европы. Группа H. 6-й тур

    Скендербеу (Албания) – Локомотив (Россия) – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Тарасов, 18; 0:2 – Ниасс, 88; 0:3 – Самедов, 90+1.

    Скендербеу: Шехи, Яшаница, Адемир, Радаш, Абази, Латифи (Проньи, 72), Эскердинья (Джаир, 82), Лиляй, Салихи, Бериша, Олаинка.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик (Дюрица, 81), Денисов, Шишкин, Касаев (Майкон, 75), Коломейцев, Самедов, Тарасов, Ндинга, Ниасс.

    Предупреждения: Шишкин, 5; Олаинка, 32; Самедов, 35; Тарасов, 50; Ниасс, 77.

    Судья: Марио Страхоня (Хорватия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2015 01:02
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    морозз
    1449795923
    Молодцы паровозы...удачи в дальнейших матчах!
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    Сармат Ростов
    1449800435
    Локо - с победой!!! Вот так и продолжайте!!!
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    talgatnurzhanov2006
    1449806469
    0-1 крупная победа
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    Serjik78
    1449811686
    Ждем в финале Локомотив - Краснодар!
    Ответить
    Антибиотик
    1449812279
    С Победой! Ждем жеребьевку.
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    VVM1964
    1449815562
    БОЛЕЛЬЩИКОВ ЛОКО И КОМАНДУ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ И ВЫХОДОМ В ПЛЕЙ-ОФФ !!!
    Ответить
    Fandorine
    1449816024
    Краснодар и Локомотив с выходом!!!
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    Дима1960
    1449829881
    Поздравляем!
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    Snerg
    1450113092
    Скендербеу (Албания) – Локомотив (Россия) – 0:1 (0:1) ------------------------
    ---- но почему то забито 3 гола
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    ologreds
    1694996620
    numo451557
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