УЕФА не комментирует подозрительный характер матча «Скендербеу» - «Локомотив»

В УЕФА решили не комментировать возможный договорный матч встречи 6-го тура группового этапа Лиги Европы между албанским "Скендербеу" и московским "Локомотивом".

"УЕФА следит за матчами, проходящими под эгидой организации. В нашу ассоциацию входят 54 члена, проводящие около 32 000 матчей за сезон. В случае если будут замечены некие отклонения от нормы, организация проведет расследование. Однако по поводу данной встречи УЕФА комментарий дать не может", - сообщили в УЕФА.

Ранее сообщалось, что албанская команда могла сдать матч.