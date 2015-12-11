Самедов: «Это был тяжелый выезд»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов стал автором последнего гола своей команды в 2015 году. Он отличился в матче Лиги Европы против «Скендербеу».

«Это был тяжелый выезд. «Наелись» уже за последние месяцы, сегодня во втором тайме физически подсели. К счастью, вытерпели, поймали свой момент и довели дело до победы. Теперь – в отпуск!» – радостно заявил после матча Самедов.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Скендербеу» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.