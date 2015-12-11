Тарасов: «Неважно, кто отличился, главное – победили!»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов открыл счет в поединке со «Скендербеу», забив свой дебютный гол в еврокубках.

«Неважно, кто отличился, главное – победили! Мы заняли первое место в группе, выполнив основную задачу, так что за групповой этап можно поставить команде оценку отлично.

А вот в чемпионате России очков недобрали, хотя идем в тройке лидеров. Там все тоже зависит от нас.

С кем хочется встретиться в плей-офф? Пока вообще не думаю об этом. Предпочтений нет – сыграть можем с любым соперником», – признался Тарасов.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Скендербеу» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.