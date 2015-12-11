«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Скендербеу»

Полузащитник «Скендербеу» Бернард Бериша может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает албанский ресурс Il Calcio Albanese.

По информации издания, представители клубов уже провели встречу, на которой обсуждалась возможность трансфера Бериши в «Локомотив», а сам футболист попросил дать ему время на размышления.

Отмечается также, что в услугах Бериши заинтересованы клубы из Турции и Германии. В нынешем розыгрыше Лиги Европы футболист сыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 675 тысяч евро.