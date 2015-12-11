Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Скендербеу»

    Полузащитник «Скендербеу» Бернард Бериша может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает албанский ресурс Il Calcio Albanese.

    По информации издания, представители клубов уже провели встречу, на которой обсуждалась возможность трансфера Бериши в «Локомотив», а сам футболист попросил дать ему время на размышления.

    Отмечается также, что в услугах Бериши заинтересованы клубы из Турции и Германии. В нынешем розыгрыше Лиги Европы футболист сыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 675 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2015 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anri1703
    1449889367
    зачем он нам ?
    Ответить
    Etiainen
    1449902924
    выступление албанцев в ЛЕ - прорыв для местной желтой прессы. сейчас понесутся сенсации!
    Ответить
    FanFCLM48
    1449920841
    Сразу был уверен что именно локо им заинтересуется, но вот только зачем еще один на левый фланг. Дриблинг он хороший показал, удары все мимо.
    Ответить
    ologreds
    1694996615
    numo451645
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+