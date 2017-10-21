Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ахмат» может приобрести защитника «Скендербеу» Яшанику

    «Ахмат» заинтересован в приобретении защитник «Скендербеу» Байрама Яшаники, сообщает Panorama Sport. По информации источника, грозненцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 400 тысяч долларов, что вполне устраивает албанский клуб.

    Таким образом, футболист сборной Косово может перебраться в Грозный уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что к Яшанике также проявлял интерес «Анжи».

    В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 октября 2017, 00:01

      это центральный защитник. зачем он? нужен фланговый на место Ризвана да чтоб по сильнее чем он. как Милад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 21 октября 2017, 17:46

      Если только он заиграет в нашем клубе можно его брать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11