«Ахмат» может приобрести защитника «Скендербеу» Яшанику

«Ахмат» заинтересован в приобретении защитник «Скендербеу» Байрама Яшаники, сообщает Panorama Sport. По информации источника, грозненцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 400 тысяч долларов, что вполне устраивает албанский клуб.

Таким образом, футболист сборной Косово может перебраться в Грозный уже в зимнее трансферное окно. Отмечается, что к Яшанике также проявлял интерес «Анжи».

В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей и забил один гол.