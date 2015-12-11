Черевченко: «Мы были лучше «Скендербеу»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко после победного матча со «Скендербеу» признался, что не следил за параллельным матчем, от которого зависел выход московской команды в плей-офф Лиги Европы.

«Мы были лучше соперника, хотя легкой эту победу не назову. Есть удовлетворение от первой половины сезона. Благодарен ребятам, это их заслуга, они отлично поработали. За ходом параллельного матча не следил. Только в раздевалке узнал, что «Спортинг« победил. В любом случае все было в наших руках.

Одиннадцатого января начинается первый сбор. Скорее всего, проведем две недели на Мальте, там запланированы три контрольные встречи. Второй, наверное, состоится в Португалии, он тоже будет длиться две недели», – сообщил Черевченко.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Скендербеу» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Матчи 1/16 финала состоятся 18 и 25 февраля.