Пименов: «Локо» выиграет у «Скендербеу»

Экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что «Локомотив» выиграет в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Скендербеу».

«Локомотив» должен выигрывать и увеличивать коэффициент России в еврокубках. Трудности будут в том, что матч проходит не на домашней арене, соперники покажут перед своей публикой все, на что готовы. Кроме того, в еврокубках надо показывать себя во всей красе, чтобы тебя запомнили. Домашняя победа «Скендербеу» над «Спортингом» со счетом 3:0, безусловно, придала албанскому клубу уверенности. Команда достаточно хорошо играет в атаке, в каждом матче создает моменты. Сегодня она может поймать кураж, как в игре с португальским клубом.



Сегодня у «Локо» увидим состав, который выигрывал прошлые матчи. Не имеет значения, против кого играет команда. Хоть против «Барселоны». Всегда верю в победу. «Скендербеу» большими силами бросится в атаку, а «Локомотиву» нужно будет пользоваться этим и ловить соперника на контратаках. Думаю, забьют обе команды. Но выиграет московский клуб», – сказал Пименов.