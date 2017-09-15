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    Хачериди: «Тренер сказал прибавить, потому что играли как-то непонятно»

    Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди считает, что его команда могла обыграть «Скендербеу» в стартовом матче Лиги Европы с более крупным счетом, но не хватило свежести.

    «В первом тайме мы пропустили результативную контратаку соперника, но самое главное, что выиграли и взяли очень важные три очка. До перерыва вообще могли забить мяча четыре, а вместо этого пропустили сами. Отыгрываться всегда тяжело, потому что соперник закрывается. Хорошо, что удалось сравнять счет сразу после перерыва – в самом начале второго тайма, после этого играть стало легче.

    Хотел пробить пенальти, но Сергей Сидорчук меня отговорил. Хотя перед игрой мы тренировали одиннадцатиметровые удары, и на тренировке я забил два из двух. Но пробил Мбокани, главное, что он забил. Тренеры в перерыве сказали прибавить, потому что играли как-то непонятно, все какие-то вялые были. Может, недооценили соперника. Надеюсь, такого больше не повториться – с первых минут будем играть хорошо. Стали чуть быстрее играть, что и привело к положительному результату.

    У нас все футболисты хорошие, а тренер выбирает, кому и где лучше сыграть. Поставил в таком сочетании линию защиту, значит, сыграли на этих местах. Конечно, удобно – меня пару раз страховали, и я страховал, так что все нормально», – рассказал Хачериди после финального свистка.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев – «Скендербеу» закончился со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    15.09.2017 11:44
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