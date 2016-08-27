«Ростов» близок к подписанию игрока «Скендербеу» за один миллион

Полузащитник «Скендербеу» Лиридон Латифи может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом сообщает издание GazetaOlle.

По информации источника, сделка почти оформлена и очень близка к завершению. «Ростов» заплатит за Латифи один миллион евро, и этот трансфер станет самым дорогим в истории чемпионата Албании.

В минувшем сезоне Латифи сыграл за «Скендербеу» 32 матча во всех турнирах, включая и две игры Лиги Европы против «Локомотива». Футболист отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 675 тысяч евро.