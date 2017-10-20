Лига Европы. «Динамо» и «Янг Бойз» забили четыре гола, «Партизан» сыграл вничью в Албании

позор! Как можно сонными выходить на игру...
Матч киевского «Динамо» против «Янг Бойз» в Лиге Европы закончился со счетом 2:2. На счету Роджера Ассале дубль, Дьемерси Мбокани и Николай Морозюк забили по голу.
«Скендербеу» и «Партизан» не забили мячей в параллельной встрече.
Лига Европы. Группа B. 3-й тур
Динамо (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Ассале, 17; 1:1 – Мбокани, 35; 1:2 – Ассале, 40; 2:2 – Морозюк, 49.
Удаления: нет – Саного, 82.
Скендербеу (Албания) – Партизан (Сербия) – 0:0 (0:0)