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    Лига Европы. «Динамо» и «Янг Бойз» забили четыре гола, «Партизан» сыграл вничью в Албании

    Матч киевского «Динамо» против «Янг Бойз» в Лиге Европы закончился со счетом 2:2. На счету Роджера Ассале дубль, Дьемерси Мбокани и Николай Морозюк забили по голу.

    «Скендербеу» и «Партизан» не забили мячей в параллельной встрече.

    Лига Европы. Группа B. 3-й тур

    Динамо (Украина) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ассале, 17; 1:1 – Мбокани, 35; 1:2 – Ассале, 40; 2:2 – Морозюк, 49.

    Удаления: нет – Саного, 82.

    Скендербеу (Албания) – Партизан (Сербия) – 0:0 (0:0)

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 октября 2017, 10:30

      позор! Как можно сонными выходить на игру...

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