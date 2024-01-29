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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Охдуд
Корай Гюнтер
€ 600 тыс
Корай Гюнтер
Аль-Охдуд
16 августа 1994 (32)
#22 | Защитник
184 см | 79 кг
Германия | Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку
2024.01.29 11:50
2
«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»
2024.01.26 11:23
Агент Гюнтера рассказал, готов ли футболист перейти в РПЛ
2023.10.17 14:38
1
Защитник «Вероны» в последний момент отказался от трансфера в ЦСКА
2023.09.15 11:24
1
«Краснодар» близок к трансферу защитника «Вероны»
2023.07.13 11:41
5
Агент защитника «Вероны» анонсировал переход футболиста в клуб РПЛ
2023.07.03 17:56
1
Агент Гюнтера сообщил о возможном переходе защитника в ЦСКА – ранее он заявлял о переговорах со «Спартаком» и «Краснодаром»
2023.06.14 09:45
Агент Гюнтера сообщил о переговорах с «Краснодаром» – в середине мая он анонсировал переход защитника в «Спартак»
2023.05.27 08:46
5
В «Вероне» прокомментировали новость о переходе Гюнтера в «Спартак»
2023.05.15 23:48
Немецкий защитник Гюнтер перейдет в «Спартак»: заявление агента
2023.05.15 20:26
10
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
2023.04.12 18:28
1
Защитник «Вероны» Гюнтер сохраняет шансы на переход в два клуба РПЛ
2023.01.24 18:00
Агент Гюнтера заявил, что защитник «Вероны» может перейти в «Спартак»
2023.01.24 13:03
1
Агент Гюнтера отреагировал на информацию об интересе со стороны «Локомотива»
2023.01.03 19:31
2
«Локомотив» интересуется защитником из Серии А, который отказал «Спартаку» и ЦСКА
2023.01.03 10:59
2
Защитник «Вероны» Гюнтер дал окончательный ответ «Спартаку» и ЦСКА
2022.12.31 15:46
Гюнтер поставил на паузу переговоры со «Спартаком» и ЦСКА. Его смущает отсутствие еврокубков
2022.12.16 13:17
3
Защитник «Вероны» заинтересован в трансфере в ЦСКА или «Спартак»
2022.11.20 11:25
3
Агент Гюнтера отреагировал на информацию о срыве трансфера в ЦСКА
2022.08.11 11:03
1
Переходы Магальяна и Гюнтера в ЦСКА сорвались. Клуб ищет нового центрального защитника
2022.08.10 12:49
1
Агент Гюнтера: «Корай оказался дорогим для «Динамо»
2021.07.13 17:21
«Динамо» может подписать Гюнтера вместо Година. Уругваец хочет остаться в Италии
2021.06.08 07:54
2
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Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
12
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18:34
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