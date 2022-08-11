Агент Гюнтера отреагировал на информацию о срыве трансфера в ЦСКА

Эрсин Акан, агент центрального защитника «Вероны» Корая Гюнтера, подтвердил, что переход игрока в ЦСКА не состоится, хотя переговоры по этому поводу велись.

«Могу подтвердить, что со мной контактировали представители ЦСКА. Переговоры о переходе Гюнтера в ЦСКА действительно велись, но переход сорвался», – сказал агент.