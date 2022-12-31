Защитник «Вероны» Гюнтер дал окончательный ответ «Спартаку» и ЦСКА

Центральный защитник «Вероны» Корай Гюнтер отклонил предложения российских клубов.

28-летний немец отказал «Спартаку» и ЦСКА.

«Футболист не перейдет ни в один клуб из России. Он обеспокоен ситуацией с возможным переходом российского футбола в АФК.

В качестве продолжения карьеры игрок рассматривает варианты с клубами Италии, Германии и Турции», – сообщил источник Sport24.

В этом сезоне Гюнтер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Его контракт с «Вероной» действует до 2025 года.

Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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