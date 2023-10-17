Агент Гюнтера рассказал, готов ли футболист перейти в РПЛ

Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.
«Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант», – сказал агент.
- По сообщению СМИ, Гюнтер был близок к переходу в ЦСКА в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась в последний день.
- Контракт центрального защитника с «Вероной» действует до 30 июня 2025 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24