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    Агент Гюнтера рассказал, готов ли футболист перейти в РПЛ

    Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.

    «Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант», – сказал агент.

    • По сообщению СМИ, Гюнтер был близок к переходу в ЦСКА в летнее трансферное окно, однако сделка сорвалась в последний день.
    • Контракт центрального защитника с «Вероной» действует до 30 июня 2025 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немца в 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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