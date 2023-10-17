Агент Гюнтера рассказал, готов ли футболист перейти в РПЛ

Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, высказался о возможном переходе своего клиента в РПЛ.

«Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант», – сказал агент.