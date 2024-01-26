«Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»

Футбольный агент Эрсин Акан высказался о возможности перехода в «Локомотив» защитника «Вероны» Корая Гюнтера этой зимой.
«Корай может приехать в Россию. Есть разговор с «Локомотивом», – сказал Акан.
- В этом сезоне Гюнтер еще не играл за «Верону».
- В прошлом сезоне защитник помимо «Вероны» выступал на правах аренды за «Сампдорию», сыграв в общей сложности в 24 матчах за две команды и забив 1 мяч.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.