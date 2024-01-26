Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Локомотив» заинтересовался защитником «Вероны»

    Футбольный агент Эрсин Акан высказался о возможности перехода в «Локомотив» защитника «Вероны» Корая Гюнтера этой зимой.

    «Корай может приехать в Россию. Есть разговор с «Локомотивом», – сказал Акан.

    • В этом сезоне Гюнтер еще не играл за «Верону».
    • В прошлом сезоне защитник помимо «Вероны» выступал на правах аренды за «Сампдорию», сыграв в общей сложности в 24 матчах за две команды и забив 1 мяч.
    • Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

    Новости по теме
    «Зенит» ответил на посты Тикнизяна и его жены 5
    Ловчев прокомментировал срыв перехода Тикнизяна в «Зенит» 4
    Тикнизян высмеял «Зенит» после срыва трансфера 21
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+