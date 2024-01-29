Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку

Агент Эрсин Акан оценил возможность перехода защитника «Вероны» Корая Гюнтера в один из российских клубов.

«Пока никакой конкретики нет, но могу сказать, что Гюнтер может оказаться этой зимой в России», – сказал Акан.

В последние годы интерес к Гюнтеру проявляли несколько российских клубов. Этой зимой сообщалось о том, что за игроком следит «Локомотив».