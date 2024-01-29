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    • Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку

    Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку

    Агент Эрсин Акан оценил возможность перехода защитника «Вероны» Корая Гюнтера в один из российских клубов.

    «Пока никакой конкретики нет, но могу сказать, что Гюнтер может оказаться этой зимой в России», – сказал Акан.

    В последние годы интерес к Гюнтеру проявляли несколько российских клубов. Этой зимой сообщалось о том, что за игроком следит «Локомотив».

    • 29-летний Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провел в аренде в «Сампдории».
    • В нынешнем сезоне турок не отыграл ни одного официального матча.
    • Контракт защитника с «Вероной» истекает летом 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706518410
    Я такого фюрера не знаю.
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