Агент Гюнтера подтвердил наличие интереса из России к игроку

Агент Эрсин Акан оценил возможность перехода защитника «Вероны» Корая Гюнтера в один из российских клубов.
«Пока никакой конкретики нет, но могу сказать, что Гюнтер может оказаться этой зимой в России», – сказал Акан.
В последние годы интерес к Гюнтеру проявляли несколько российских клубов. Этой зимой сообщалось о том, что за игроком следит «Локомотив».
- 29-летний Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провел в аренде в «Сампдории».
- В нынешнем сезоне турок не отыграл ни одного официального матча.
- Контракт защитника с «Вероной» истекает летом 2025 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.