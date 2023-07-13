«Краснодар» близок к трансферу защитника «Вероны»

Центральный защитник «Вероны» Корай Гюнтер, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре».

Представители клуба РПЛ отправились в Италию для финального раунда переговоров по трансферу 28-летнего футболиста.

Потенциальная сделка оценивается в 5 миллионов евро.

Сам немец готов перебраться в Россию. Ранее его связывали с переходом в «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».