«Краснодар» близок к трансферу защитника «Вероны»

Центральный защитник «Вероны» Корай Гюнтер, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре».
Представители клуба РПЛ отправились в Италию для финального раунда переговоров по трансферу 28-летнего футболиста.
Потенциальная сделка оценивается в 5 миллионов евро.
Сам немец готов перебраться в Россию. Ранее его связывали с переходом в «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».
- Рыночная стоимость Гюнтера – 3,5 миллиона евро.
- 2-ю половину прошлого сезона он провел в аренде в «Сампдории»: 10 матчей без голевых действий.
Источник: «РБ Спорт»