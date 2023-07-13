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    «Краснодар» близок к трансферу защитника «Вероны»

    Центральный защитник «Вероны» Корай Гюнтер, скорее всего, продолжит карьеру в «Краснодаре».

    Представители клуба РПЛ отправились в Италию для финального раунда переговоров по трансферу 28-летнего футболиста.

    Потенциальная сделка оценивается в 5 миллионов евро.

    Сам немец готов перебраться в Россию. Ранее его связывали с переходом в «Спартак», ЦСКА и «Локомотив».

    • Рыночная стоимость Гюнтера – 3,5 миллиона евро.
    • 2-ю половину прошлого сезона он провел в аренде в «Сампдории»: 10 матчей без голевых действий.

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    Источник: «РБ Спорт»

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