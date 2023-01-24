Защитник «Вероны» Гюнтер сохраняет шансы на переход в два клуба РПЛ

Центральный защитник «Вероны» Корай Гюнтер рассматривает два предложения из России.

Агент 28-летнего футболиста Эрсин Акан подтвердил наличие переговоров со «Спартаком» и «Локомотивом».

«Гюнтер сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив». Посмотрим, как все сложится», – сказал агент.

В этом сезоне Гюнтер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Его контракт с «Вероной» действует до 2025 года.

Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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