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    Гюнтер поставил на паузу переговоры со «Спартаком» и ЦСКА. Его смущает отсутствие еврокубков

    Защитник «Вероны» Корай Гюнтер поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком», сообщает Sport24.

    Агент Гюнтера предоставил футболисту право самому принять решение о трансфере.

    «Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • Гюнтер забил 1 гол и отдал ассист в 13 матчах сезона Серии А.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +404

      orlovcar 1 час назад

      Тоесть его совсем не смущает Верона стрелой летящая в серию В?

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