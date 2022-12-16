Гюнтер поставил на паузу переговоры со «Спартаком» и ЦСКА. Его смущает отсутствие еврокубков

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком», сообщает Sport24.
Агент Гюнтера предоставил футболисту право самому принять решение о трансфере.
«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- Гюнтер забил 1 гол и отдал ассист в 13 матчах сезона Серии А.
- Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
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Источник: Sport24