Гюнтер поставил на паузу переговоры со «Спартаком» и ЦСКА. Его смущает отсутствие еврокубков

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер поставил на паузу переговоры с ЦСКА и «Спартаком», сообщает Sport24.

Агент Гюнтера предоставил футболисту право самому принять решение о трансфере.

«Безусловно, для Корая это интересные предложения, но его сильно смущает отсутствие еврокубков», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гюнтер забил 1 гол и отдал ассист в 13 матчах сезона Серии А.

Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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