Немецкий защитник Гюнтер перейдет в «Спартак»: заявление агента

Футбольный агент Эрсин Акан анонсировал трансфер Корая Гюнтера в «Спартак».

– Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию?

– Да.

– Это «Локомотив», о котором раньше шла речь?

– Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль].