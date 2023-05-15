Немецкий защитник Гюнтер перейдет в «Спартак»: заявление агента

Конечно в пару к Джикии нужен сильный защитник - не знаю подойдет ли на эту роль Гюнтер, но пока Жиго замену так и не нашли.
Футбольный агент Эрсин Акан анонсировал трансфер Корая Гюнтера в «Спартак».
– Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию?
– Да.
– Это «Локомотив», о котором раньше шла речь?
– Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль].
- Рыночная стоимость Гюнтера – 4,5 миллиона евро.
- Права на немецкого защитника принадлежат «Вероне», с января он в аренде в «Сампдории».