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    • Немецкий защитник Гюнтер перейдет в «Спартак»: заявление агента

    Немецкий защитник Гюнтер перейдет в «Спартак»: заявление агента

    Футбольный агент Эрсин Акан анонсировал трансфер Корая Гюнтера в «Спартак».

    – Поступало ли конкретное предложение по Гюнтеру, приезжает ли он летом в Россию?

    – Да.

    – Это «Локомотив», о котором раньше шла речь?

    – Нет, «Спартак». Его хочет главный тренер [Гильермо Абаскаль].

    • Рыночная стоимость Гюнтера – 4,5 миллиона евро.
    • Права на немецкого защитника принадлежат «Вероне», с января он в аренде в «Сампдории».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22407

      Persona_non_Grata 56 минут назад

      Конечно в пару к Джикии нужен сильный защитник - не знаю подойдет ли на эту роль Гюнтер, но пока Жиго замену так и не нашли.

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      Рейтинг: +427

      Ollegator 58 минут назад

      Судя по статистике при нём у сампдории в 20 матчах 15 поражений. Наш вариант!

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