«Локомотив» интересуется защитником из Серии А, который отказал «Спартаку» и ЦСКА

«Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает «СЭ».

Московский клуб рассматривает 28-летнего немца в качестве потенциального усиления, однако пока не сделал конкретного предложения.

Ранее Гюнтер отклонил предложения «Спартака» и ЦСКА.

В этом сезоне Гюнтер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Его контракт с «Вероной» действует до 2025 года.

Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.

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