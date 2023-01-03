«Локомотив» интересуется защитником из Серии А, который отказал «Спартаку» и ЦСКА

«Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает «СЭ».
Московский клуб рассматривает 28-летнего немца в качестве потенциального усиления, однако пока не сделал конкретного предложения.
Ранее Гюнтер отклонил предложения «Спартака» и ЦСКА.
- В этом сезоне Гюнтер забил 1 гол и сделал 1 ассист в 14 матчах.
- Его контракт с «Вероной» действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4,5 миллиона евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»