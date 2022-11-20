Защитник «Вероны» заинтересован в трансфере в ЦСКА или «Спартак»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер намерен покинуть клуб. Он готов перейти в ЦСКА или «Спартак».

Трансфер в «Спартак» может ускорить тот факт, что «Верону» тренирует экс-спартаковец Сальваторе Боккетти.

ЦСКА вел переговоры по Гюнтеру летом.

«Верона» идет в Серии А последней.

28-летний немец турецкого происхождения Гюнтер провел в сезоне Серии А 13 матчей, забил гол, сделал ассист. Игрок стоит 4,5 миллиона евро.

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