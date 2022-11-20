Защитник «Вероны» заинтересован в трансфере в ЦСКА или «Спартак»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер намерен покинуть клуб. Он готов перейти в ЦСКА или «Спартак».
Трансфер в «Спартак» может ускорить тот факт, что «Верону» тренирует экс-спартаковец Сальваторе Боккетти.
- ЦСКА вел переговоры по Гюнтеру летом.
- «Верона» идет в Серии А последней.
- 28-летний немец турецкого происхождения Гюнтер провел в сезоне Серии А 13 матчей, забил гол, сделал ассист. Игрок стоит 4,5 миллиона евро.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «РБ Спорт»