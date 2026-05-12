Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Турция. Суперлига 2024/2025 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2015/2016 Турция. Суперлига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2013/2014