Батраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»

«Локомотив» опубликовал видеообращение Алексея Батракова перед его уходом в «Галатасарай».

Турецкий клуб покупает полузащитника за 25+4 млн евро.

21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».

Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.

«У меня есть несколько важных слов для вас. Я пришел в «Локомотив», когда мне было шесть лет. Все свое детство я мечтал сыграть за главную команду на родном стадионе.

Никогда не забуду тот день, когда я вышел на футбольное поле, дебютировал за основной состав в матче с «Краснодаром». Благодарю тренерский штаб, что поверили в меня.

Я также мечтал вывести клуб с капитанской повязкой, мечтал забить три мяча в важном дерби, мечтал попасть в национальную сборную и мечтал завоевать медали с «Локомотивом». Я очень счастлив, что все эти мечты сбылись.

Я отдавался по-максимуму за этот футбольный клуб, который сделал меня тем, кем я являюсь сегодня.

Самая большая мотивация для меня – это болельщики. Я благодарен за то, что вы всегда поддерживали меня, несмотря на разные периоды моей игры и футбольного клуба «Локомотив».

Ваша поддержка всегда окрыляла меня, вдохновляла, помогала двигаться вперед и становиться сильнее. Безумно благодарен за то, что вы дважды признали меня лучшим игроком сезона, для меня это бесценно.

Мы вместе прошли долгий путь. Настало время двигаться дальше, к моей мечте. Любой футболист хочет попробовать себя в европейском чемпионате и сыграть в Лиге чемпионов. Сейчас мне предоставился такой шанс, и я принимаю этот вызов.

Я не прощаюсь, говорю каждому огромное спасибо, что всегда были со мной и поддерживали меня на протяжении всего пути. «Локомотив» навсегда в моем сердце. Ваш, Леша Батраков», – сказал футболист.