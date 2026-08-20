«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе

«Родина» объявила о переходе нападающего Германа Онугхи.
30-летний футболист присоединился к московскому клубу в качестве свободного агента.
Ранее у него истек контракт с турецким «Кайсериспором».
- Онугха родился в Москве.
- Ранее форвард выступал за «Зенит Пенза», «Волгарь», «Краснодар», «Тамбов», «Вайле», «Крылья Советов», «Рубин», «Бней Сахнин», «Копенгаген».
- Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.
- Статистика в прошлом сезоне: 29 матчей, 8 голов, 1 ассист.
Источник: телеграм-канал «Родины»