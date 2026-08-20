«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»

В московском «Динамо» остались недовольны работой арбитров в домашней игре второго тура группового этапа Пути РПЛ FOPNBET Кубка России.
Столичный клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам кубкового матча:
- попадание мяча в руку Магомеда Оздоева в штрафной площади после удара Виктора Окишора на 5-й минуте;
- гол Казбека Мукаилова на 44-й минуте, который был забит, возможно, с нарушением правил.
«Краснодар» выиграл на «ВЭБ Арене» со счетом 1:0. Встречу судил 27-летний Никита Новиков.
Источник: «РБ Спорт»