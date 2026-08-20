Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»

Артем Карпукас не будет менять номер после перехода из «Локомотива» в «Зенит».

В Петербурге опорный полузащитник также будет играть с цифрой «93» на спине.

По информации «РБ Спорт», контракт на пять лет уже подписан – в нем нет суммы отступных.

Завтра новичок «Зенита» проведет первую тренировку под руководством Сергея Семака.