Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»

Артем Карпукас не будет менять номер после перехода из «Локомотива» в «Зенит».
В Петербурге опорный полузащитник также будет играть с цифрой «93» на спине.
По информации «РБ Спорт», контракт на пять лет уже подписан – в нем нет суммы отступных.
Завтра новичок «Зенита» проведет первую тренировку под руководством Сергея Семака.
- Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду железнодорожников: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- «Зенит» заплатит за хавбека 6 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»