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Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»

20 августа, 18:57
4

Артем Карпукас не будет менять номер после перехода из «Локомотива» в «Зенит».

В Петербурге опорный полузащитник также будет играть с цифрой «93» на спине.

По информации «РБ Спорт», контракт на пять лет уже подписан – в нем нет суммы отступных.

Завтра новичок «Зенита» проведет первую тренировку под руководством Сергея Семака.

  • Карпукас – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду железнодорожников: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
  • «Зенит» заплатит за хавбека 6 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (4)
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1787246031
ПОздравляю с пополнением лавки.Минус один!
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lordmrv
1787253684
А шестёрки не было? Или она в Зените занята?
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Taps
1787253803
Пустили локомотив под откос. Да он и не был конкурентом Зениту.
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Garrincha58
1787331447
Пригодится, чтобы вписаться в лимит особенно на следующий год
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