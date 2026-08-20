Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»

Полузащитник Алексей Батраков недополучит от «Локомотива» несколько миллионов евро.
Ему полагается процент от суммы трансфера в «Галатасарай» за 25+4 миллионов евро.
«Контракт Батракова с «Локомотивом» предусматривал не только 20% от 20 млн евро в случае трансфера за отступные, но и 30% от суммы, на которую предложение бы превышало 20 млн евро. От второй части Батраков отказался», – сообщил источник.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
Источник: Спортс’’