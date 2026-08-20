«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову

«Локомотив» сможет заработать на продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» до 33,35 миллионов евро.

Клубы договорились, что железнодорожникам вместо 10 процентов от суммы будущей перепродажи игрока достанутся 15 процентов от уже согласованных 25+4 миллионов евро.

«В среду, когда сделку еще доработали, стороны договорились, что вместо 10% с перепродажи «Локомотив» получит 15% от суммы, которую турецкий клуб в итоге заплатит железнодорожникам.

Переход будет оформлен на 25+4 миллиона евро. Таким образом, с учетом 15% «Локомотив» может получить до 33,35 млн евро», – сообщил источник.