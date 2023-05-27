Агент Гюнтера сообщил о переговорах с «Краснодаром» – в середине мая он анонсировал переход защитника в «Спартак»

Вполне возможно, летом из Краснодара уходит Алонсо, Кайо и Олусегун, на место Алонсо будут искать замену. По мне так лучше Бородина вернуть из аренды. Распустить всех легов и играть своми. При любом раскладе Быкам не позволят верхнюю ступень пьедестала , а со своими воспитанниками вполне можно болтаться середине таблицы.
Эрсин Акан, агент защитника Корая Гюнтера, дал новый комментарий о будущем своего клиента.
15 мая он анонсировал переход 28-летнего футболиста в «Спартак», но за две недели ситуация изменилась.
«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – сказал агент.
- Рыночная стоимость Гюнтера – 4,5 миллиона евро.
- Права на немецкого защитника принадлежат «Вероне», с января он в аренде в «Сампдории».