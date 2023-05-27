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    • Агент Гюнтера сообщил о переговорах с «Краснодаром» – в середине мая он анонсировал переход защитника в «Спартак»

    Агент Гюнтера сообщил о переговорах с «Краснодаром» – в середине мая он анонсировал переход защитника в «Спартак»

    Эрсин Акан, агент защитника Корая Гюнтера, дал новый комментарий о будущем своего клиента.

    15 мая он анонсировал переход 28-летнего футболиста в «Спартак», но за две недели ситуация изменилась.

    «Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость Гюнтера – 4,5 миллиона евро.
    • Права на немецкого защитника принадлежат «Вероне», с января он в аренде в «Сампдории».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2412

      Январь 59 1 час назад

      Вполне возможно, летом из Краснодара уходит Алонсо, Кайо и Олусегун, на место Алонсо будут искать замену. По мне так лучше Бородина вернуть из аренды. Распустить всех легов и играть своми. При любом раскладе Быкам не позволят верхнюю ступень пьедестала , а со своими воспитанниками вполне можно болтаться середине таблицы.

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      Рейтинг: +14858

      Алексей З 2 часа назад

      Цену поднимают.

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      Рейтинг: +577

      Нуф-Нуф 3 часа назад

      Никому не нужен.

      3
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      Рейтинг: +1132

      SLADE2019 > Нуф-Нуф 46 минут назад

      Ну а кому нужен игрок обороны из команды, вылетевшей с треском из лиги? Еще тот подарок этот Гюнтер.

      0
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