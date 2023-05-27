Агент Гюнтера сообщил о переговорах с «Краснодаром» – в середине мая он анонсировал переход защитника в «Спартак»

Эрсин Акан, агент защитника Корая Гюнтера, дал новый комментарий о будущем своего клиента.

15 мая он анонсировал переход 28-летнего футболиста в «Спартак», но за две недели ситуация изменилась.

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом. О каком клубе идет речь? О «Краснодаре», – сказал агент.