Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Астон Вилла
Тэмми Абрахам
€ 18 млн
Тэмми Абрахам
Астон Вилла
2 октября 1997 (28), Лондон
#18 | Нападающий
190 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Фото
Абрахам спустя 4,5 года вернулся в АПЛ
27 января
Фото
Отказавший «Зениту» Абрахам подписал контракт с новым клубом
2025.07.03 19:30
Отказавший «Зениту» Абрахам выбрал новый клуб
2025.07.01 00:31
1
Абрахаму посоветовали перейти в «Зенит»: «Пусть подумает о том, чтобы пожить в этой потрясающей стране»
2025.06.30 10:32
2
«Милан» объявил об уходе двух нападающих
2025.06.29 18:50
Экс-игрок сборной Англии отказался от перехода в «Зенит»
2025.06.29 13:30
Эксперт по «Роме»: «Клуб сделает все, чтобы отправить Абрахама в «Зенит»
2025.06.28 13:22
1
«Зенит» предостерегли от покупки экс-игрока сборной Англии
2025.06.28 11:26
«Зенит» сделал предложение о покупке победителя Лиги чемпионов
2025.06.28 08:16
5
Фото
«Милан» и «Рома» совершили обмен игроками
2024.08.30 23:11
Фото
Сборная из самых дорогих полуфиналистов Лиги Европы-2022/23
2023.05.12 17:54
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» поборются за игрока «Ромы»
2023.05.01 19:19
Еще один четвертьфиналист ЛЧ заинтересовался Абрахамом
2023.03.31 23:25
«Манчестер Юнайтед» ищет нападающего: в списке четыре кандидата
2023.03.30 09:40
1
Еще один топ-клуб Англии включился в гонку за Абрахама
2023.03.29 22:24
1
«Челси» и «Рома» могут обменяться форвардами
2023.03.22 19:25
1
«Астон Вилла» планирует вернуть Абрахама
2023.02.19 12:23
Моуринью: «Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами»
2022.10.13 23:42
1
Моуринью: «Абрахам против «Ювентуса» был ужасен, несмотря на гол»
2022.08.28 11:49
1
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – претенденты на Абрахама
2022.06.19 17:58
Абрахам побил рекорд Серии А 60-летней давности
2022.05.21 11:51
2
Серия А. «Рома» перед финалом Лиги конференций разгромила «Торино», у Абрахама дубль
2022.05.20 23:39
1
Моуринью: «Если Абрахам захочет вернуться в Англию, ему достаточно щелкнуть пальцами»
2022.05.11 10:18
Абрахам – игрок недели в Лиге конференций. Он забил единственный гол в ответных полуфиналах
2022.05.06 18:11
1
Абрахам – среди номинантов на звание игрока недели в Лиге конференций
2022.05.06 14:33
Фото
Абрахам – лучший игрок Серии А в марте
2022.04.21 11:22
1
«Рома» не планирует продавать Абрахама. Им интересуются клубы АПЛ
2022.03.28 07:48
1
«Рома» готова продать Абрахама за 100 миллионов
2022.03.24 10:19
3
«МЮ» может купить Абрахама у «Ромы» летом. У «Челси» есть опция выкупа
2022.03.22 22:03
1
2
3
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото
«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
5
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
1
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+