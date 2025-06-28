Эксперт по «Роме»: «Клуб сделает все, чтобы отправить Абрахама в «Зенит»

Автор «Спорт-Экспресса», эксперт по «Роме» Леонид Волотко оценил потенциальный трансфер форварда команды Тэмми Абрахама в «Зенит».

«Чуть поправлю Гошу: все же последний праймовый год Тэмми провел не в «Челси», а в «Роме» Жозе Моуринью – в сезоне-2021/22 настрелял 27+5 в 53 матчах и выиграл Лигу конференций.

После этого в Англии писали об офферах от «МЮ» и «Арсенала» на 120 миллионов евро, которые Жозе еще и отклонил. Столько, конечно, Абрахам не стоил, но был очень хорош. Миллионов 60 за него можно было получить спокойно.

При этом суть не в этом, а в том, что после крестов (а травме уже два года) Тэмми просто никакой: не забивает, не нужен ни «Милану», который вернул его из аренды, ни «Роме», где делают ставку на Шомуродова с Довбиком. А оффер в 20 миллионов евро реально выглядит как спасение. Таких денег уже никто не даст, поэтому на «Олимпико» сделают все, чтобы отправить игрока в Россию.

Меня по-прежнему поражает стремление «Зенита» усилиться четвертым центральным нападающим (еще и, мягко говоря, не в оптимальной форме), но как болельщик «Ромы» я буду не против.

Да и за Абрахама порадуюсь: такую зарплату (если Джанлука Ди Марцио прав) ему не накинут даже в Саудовской Аравии. Нужно соглашаться!

И возвращать уверенность в конкуренции с Александром Соболевым», – написал Волотко.