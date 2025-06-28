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«Зенит» предостерегли от покупки экс-игрока сборной Англии

Сегодня, 11:26

Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что «Зениту» не стоит покупать форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

«Фантастический инсайд от авторитетного источника. Британец в РПЛ сейчас? Его же загнобят свои СМИ сильнее, чем швейцарцы «Сьон» и Челестини.

И в 5 миллионов евро в год тоже не верится. Огромный риск просто покупать футболиста, чей пиковый сезон был еще при первом заходе Лэмпарда в «Челси». А давать такую зарплату на три года – тем более странно.

Такую сумму лучше распределить на нескольких игроков – что, у «Зенита» больше проблемных позиций нет?» – написал Чернов.

  • 27-летний Тэмми брал Лигу чемпионов с «Челси».
  • В минувшем сезоне Абрахам был в аренде в «Милане» – игрок принадлежит «Роме».
  • На счету нападающего 11 матчей за сборную Англии, 3 гола.

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Источник: телеграм-канал Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Рома Зенит Англия Абрахам Тэмми
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Комментарии (1)
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1751100231
Чё тебе,чужих денег жалко? Чем больше бывших звездунов и кандидатов в звездуны от России,тем меньше шансов у "Зенита" повторить успех в РПЛ.Зато праздновать "юбилей" можно годами.
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