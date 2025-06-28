«Зенит» предостерегли от покупки экс-игрока сборной Англии

Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что «Зениту» не стоит покупать форварда «Ромы» Тэмми Абрахама.

«Фантастический инсайд от авторитетного источника. Британец в РПЛ сейчас? Его же загнобят свои СМИ сильнее, чем швейцарцы «Сьон» и Челестини.

И в 5 миллионов евро в год тоже не верится. Огромный риск просто покупать футболиста, чей пиковый сезон был еще при первом заходе Лэмпарда в «Челси». А давать такую зарплату на три года – тем более странно.

Такую сумму лучше распределить на нескольких игроков – что, у «Зенита» больше проблемных позиций нет?» – написал Чернов.