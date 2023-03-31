Еще один четвертьфиналист ЛЧ заинтересовался Абрахамом

Увеличивается количество клубов, которые интересуются форвардом «Ромы» Тэмми Абрахамом. Теперь в гонке «Милан», его руководители внимательно следят за ситуацией вокруг британца.
Миланцы видят в Абрахаме замену Дивоку Ориги, которым в клубе недовольны.
Ранее сообщалось, что Абрахама хотят подписать «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Сам игрок склоняется к возвращению на «Стэмфорд Бридж».
- 25-летний Тэмми стоит 45 миллионов евро.
- В сезоне Серии А у Абрахама 27 матчей, 6 голов, 3 ассиста.
- Он воспитанник «Челси».
Источник: твиттер Экрема Конура