Еще один четвертьфиналист ЛЧ заинтересовался Абрахамом

Увеличивается количество клубов, которые интересуются форвардом «Ромы» Тэмми Абрахамом. Теперь в гонке «Милан», его руководители внимательно следят за ситуацией вокруг британца.

Миланцы видят в Абрахаме замену Дивоку Ориги, которым в клубе недовольны.

Ранее сообщалось, что Абрахама хотят подписать «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Сам игрок склоняется к возвращению на «Стэмфорд Бридж».