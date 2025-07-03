Отказавший «Зениту» Абрахам подписал контракт с новым клубом

«Бешикташ» объявил о переходе нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.
Турецкий клуб арендовал его за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 13 миллионов при выполнении определенных условий.
С новичком заключен контракт на четыре года. Его зарплата будет постепенно расти с 6 до 7 миллионов евро за сезон.
- Рыночная стоимость Абрахама – 15 миллионов евро.
- Он вернулся в «Рому» из аренды в «Милане».
- Англичанин на прошлой неделе отказал «Зениту».
- Тэмми планировал остаться в топ-5 лигах Европы.
Источник: сайт «Бешикташа»