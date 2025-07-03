Отказавший «Зениту» Абрахам подписал контракт с новым клубом

«Бешикташ» объявил о переходе нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.

Турецкий клуб арендовал его за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 13 миллионов при выполнении определенных условий.

С новичком заключен контракт на четыре года. Его зарплата будет постепенно расти с 6 до 7 миллионов евро за сезон.