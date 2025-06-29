Экс-игрок сборной Англии отказался от перехода в «Зенит»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отклонил предложение о трансфере в «Зенит». Он хочет продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг.

Сообщалось, что «Зенит» готов купить игрока у «Ромы» за 20 миллионов евро и подписать с игроком контракт на 3 сезона с зарплатой 5 миллионов евро в год.

27-летний Абрахам с августа выступал на правах аренды за «Милан». В минувшем сезоне он провел за «россонери» 44 матча, забил 10 голов, отдал 7 передач. В начале сезона форвард также провел 1 встречу за «Рому».

Абрахам провел 11 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист в составе сборной Англии, но не привлекался в национальную команду с сентября 2022 года.