Абрахам – лучший игрок Серии А в марте

Назван лучший футболист чемпионата Италии по итогам марта.

Это нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, забивший три мяча в трех играх Серии А в прошлом месяце.

Голы англичанина принесли его команде победы над «Аталантой» (1:0) и «Лацио» (3:0).