Абрахам – лучший игрок Серии А в марте

Назван лучший футболист чемпионата Италии по итогам марта.
Это нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, забивший три мяча в трех играх Серии А в прошлом месяце.
Голы англичанина принесли его команде победы над «Аталантой» (1:0) и «Лацио» (3:0).
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Назван лучший футболист чемпионата Италии по итогам марта.
Это нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам, забивший три мяча в трех играх Серии А в прошлом месяце.
Голы англичанина принесли его команде победы над «Аталантой» (1:0) и «Лацио» (3:0).