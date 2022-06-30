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«Рома» может объявить о трансфере Роналду 7 июля». Экс-игрок «Ромы» – о Криштиану

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Анджело Ди Ливио заявил, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду перейдет в «Рому».

«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что «Рома» пытается подписать Криштиану Роналду.

В последние дни я узнал, что «Рома» действительно пытается подписать Роналду. 7 июля клуб может объявить о трансфере Криштиану», – сказал Ди Ливио.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость португальца – 30 миллионов евро.

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Источник: Corriere dello Sport

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