«Рома» может объявить о трансфере Роналду 7 июля». Экс-игрок «Ромы» – о Криштиану

Бывший полузащитник «Ромы» и сборной Италии Анджело Ди Ливио заявил, что нападающий «МЮ» Криштиану Роналду перейдет в «Рому».

«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что «Рома» пытается подписать Криштиану Роналду.

В последние дни я узнал, что «Рома» действительно пытается подписать Роналду. 7 июля клуб может объявить о трансфере Криштиану», – сказал Ди Ливио.