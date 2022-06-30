«Ювентус» объявил об уходе Дибалы, Мораты и Бернардески

Три футболиста официально покинули «Ювентус».
Пауло Дибала и Федерико Бернардески ушли из клуба в связи с истечением срока контракта.
Альваро Мората возвращается в «Атлетико» после двух лет аренды в туринской команде.
- Дибала провел в «Ювентусе» 7 сезонов – 293 матча, 115 голов, 45 ассистов, 12 выигранных титулов.
- Бернардески провел в «Ювентусе» 5 сезонов – 183 матча, 12 голов, 20 ассистов, 7 выигранных титулов.
- Мората за 2-летнюю аренду провел 92 матча, забил 32 гола и сделал 21 ассист.
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Источник: сайт «Ювентуса»