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«Ювентус» объявил об уходе Дибалы, Мораты и Бернардески

Три футболиста официально покинули «Ювентус».

Пауло Дибала и Федерико Бернардески ушли из клуба в связи с истечением срока контракта.

Альваро Мората возвращается в «Атлетико» после двух лет аренды в туринской команде.

  • Дибала провел в «Ювентусе» 7 сезонов – 293 матча, 115 голов, 45 ассистов, 12 выигранных титулов.
  • Бернардески провел в «Ювентусе» 5 сезонов – 183 матча, 12 голов, 20 ассистов, 7 выигранных титулов.
  • Мората за 2-летнюю аренду провел 92 матча, забил 32 гола и сделал 21 ассист.

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Источник: сайт «Ювентуса»

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