Серия А. «Рома» перед финалом Лиги конференций разгромила «Торино», у Абрахама дубль

«Рома» в последнем туре чемпионата Италии разгромила на выезде «Торино». Дубль у Тэмми Абрахама.

Римляне закончили сезон Серии А в зоне Лиги Европы, но по-прежнему открыт вопрос, кто финиширует выше: «Рома» или «Лацио». Чтобы опередить соседей, команде Маурицио Сарри нужно не проиграть «Вероне» дома.

«Торино» финиширует либо десятым, либо 11-м.

«Рома» 25 мая проведет финал Лиги конференций против «Фейеноорда» в Тиране.

Италия. Серия А. 38-й тур

Торино – Рома – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Абрахам, 33; 0:2 – Абрахам, 42 (с пенальти); 0:3 – Пеллегрини, 78 (с пенальти).

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