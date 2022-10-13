Моуринью: «Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен игрой форвардов Тэмми Абрахама и Андреа Белотти в первом тайме матча Лиги Европы против «Бетиса».
«Это была катастрофа. Они были ужасны до перерыва. Оба не делали того, о чем я их просил.
Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами. Во втором тайме ситуация улучшилась», – сказал Моуринью.
- «Рома» в гостях сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), уступая к перерыву.
- Счет сравнял Белотти.
- Он и Абрахам впервые одновременно вышли в стартовом составе.
Источник: Football Italia