Моуринью: «Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен игрой форвардов Тэмми Абрахама и Андреа Белотти в первом тайме матча Лиги Европы против «Бетиса».

«Это была катастрофа. Они были ужасны до перерыва. Оба не делали того, о чем я их просил.

Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами. Во втором тайме ситуация улучшилась», – сказал Моуринью.