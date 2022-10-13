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    Моуринью: «Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен игрой форвардов Тэмми Абрахама и Андреа Белотти в первом тайме матча Лиги Европы против «Бетиса».

    «Это была катастрофа. Они были ужасны до перерыва. Оба не делали того, о чем я их просил.

    Я так кричал на Абрахама и Белотти, что они вышли из раздевалки с красными ушами. Во втором тайме ситуация улучшилась», – сказал Моуринью.

    • «Рома» в гостях сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), уступая к перерыву.
    • Счет сравнял Белотти.
    • Он и Абрахам впервые одновременно вышли в стартовом составе.

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    Источник: Football Italia

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    13.10.2022 23:42
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