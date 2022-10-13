«Бетис» и «Рома» назвали составы на игру Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Бетиса» и «Ромы» на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
«Бетис»: Браво, Пеццелла, Фелипе, Миранда, Гуардадо, Хоакин, Каналес, Акуоку, Родри, Руйбаль, Жозе.
«Рома»: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Залевски, Белотти, Абрахам.
- Команды встретятся в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».
- Начало – в 19:45 мск.
- «Бетис» набрал 9 очков в 3 турах ЛЕ и лидирует в группе. «Рома» с 3 баллами идет на 3-м месте.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт УЕФА