Следите за матчем «Бетис» – «Рома» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»

Сегодня, 13 октября, состоится игра четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Ромой».

Команды встретятся в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало – в 19:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.