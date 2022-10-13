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    Следите за матчем «Бетис» – «Рома» в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»

    Сегодня, 13 октября, состоится игра четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Бетисом» и «Ромой».

    Команды встретятся в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало – в 19:45 мск.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    • «Бетис» набрал 9 очков в 3 турах ЛЕ и лидирует в группе.
    • «Рома» с 3 баллами идет на 3-м месте в квартете.

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    Источник: «Бомбардир»

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