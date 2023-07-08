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УЕФА объявил о создании нового турнира

8 июля 2023, 08:43
2

В июле пройдет первый розыгрыш Кубка вызова.

Это новый турнир, созданный УЕФА совместно с КОНМЕБОЛ.

Соревнование состоит из одного матча, в котором сыграют победители Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

В этом году участниками Кубка вызова стали «Севилья» и эквадорский «Индепендьенте дель Валле».

Они встретятся 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Первый матч в истории турнира назвали в честь Антонио Пуэрты – экс-футболиста «Севильи», умершего в 2007 году от остановки сердца в 22-летнем возрасте.

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Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Севилья Индепендьенте дель Валле
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1688799765
Откуда-то из-за зиккурата "Нам нужно больше золота"
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Ziklop
1688811814
победитель лиги конференций с кем играть будет? а ещё замечательный проект медиа-хутбол!
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