УЕФА объявил о создании нового турнира

В июле пройдет первый розыгрыш Кубка вызова.

Это новый турнир, созданный УЕФА совместно с КОНМЕБОЛ.

Соревнование состоит из одного матча, в котором сыграют победители Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

В этом году участниками Кубка вызова стали «Севилья» и эквадорский «Индепендьенте дель Валле».

Они встретятся 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Первый матч в истории турнира назвали в честь Антонио Пуэрты – экс-футболиста «Севильи», умершего в 2007 году от остановки сердца в 22-летнем возрасте.