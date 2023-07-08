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    УЕФА объявил о создании нового турнира

    В июле пройдет первый розыгрыш Кубка вызова.

    Это новый турнир, созданный УЕФА совместно с КОНМЕБОЛ.

    Соревнование состоит из одного матча, в котором сыграют победители Лиги Европы и Кубка Судамерикана.

    В этом году участниками Кубка вызова стали «Севилья» и эквадорский «Индепендьенте дель Валле».

    Они встретятся 19 июля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Первый матч в истории турнира назвали в честь Антонио Пуэрты – экс-футболиста «Севильи», умершего в 2007 году от остановки сердца в 22-летнем возрасте.

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    Источник: сайт УЕФА

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