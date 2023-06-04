Определился лучший игрок Лиги Европы прошедшего сезона

Хесус Навас из «Севильи» признан лучшим игроком сезона в Лиге Европы.

37-летний испанец выиграл турнир вместе с командой. Он отдал три результативные передачи в девяти матчах, пасовал с точностью 80,56% и в среднем пробегал 10,57 километра за игру.

Символическая сборная ЛЕ:

вратарь: Яссин Буну («Севилья»);

защитники: Хесус Навас («Севилья»), Джонатан Та («Байер»), Крис Смоллинг («Рома»), Маркос Акунья («Севилья»);

полузащитники: Неманя Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Виктор Бонифасе («Юнион»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).