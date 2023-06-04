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    Определился лучший игрок Лиги Европы прошедшего сезона

    Хесус Навас из «Севильи» признан лучшим игроком сезона в Лиге Европы.

    37-летний испанец выиграл турнир вместе с командой. Он отдал три результативные передачи в девяти матчах, пасовал с точностью 80,56% и в среднем пробегал 10,57 километра за игру.

    Символическая сборная ЛЕ:

    вратарь: Яссин Буну («Севилья»);

    защитники: Хесус Навас («Севилья»), Джонатан Та («Байер»), Крис Смоллинг («Рома»), Маркос Акунья («Севилья»);

    полузащитники: Неманя Матич («Рома»), Иван Ракитич («Севилья»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

    нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Виктор Бонифасе («Юнион»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

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    Источник: сайт УЕФА

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    04.06.2023 22:40
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