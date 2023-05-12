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Сборная из самых дорогих полуфиналистов Лиги Европы-2022/23

12 мая 2023, 17:54

Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, играющих за команды-полуфиналисты Лиги Европы в этом сезоне.

Критерий для попадания – высокая рыночная стоимость.

В сборную включены игроки «Ювентуса», «Ромы» и «Байера», а «Севилья» осталась без представительства.

Вратарь: Войцех Щесны («Ювентус»);

Защитники: Эдмон Тапсоба («Байер»), Бремер («Ювентус»), Рожер Ибаньес («Рома»);

Полузащитники: Флориан Вирц («Байер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Тэмми Абрахам («Рома»), Душан Влахович («Ювентус»).

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Источник: Transfermarkt
Лига Европы Ювентус Рома Байер Щесны Войцех Пеллегрини Лоренцо Локателли Мануэль Абрахам Тэмми Кьеза Федерико Диаби Мусса Бремер Влахович Душан Тапсоба Эдмон Ибаньес Рожер Вирц Флориан
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