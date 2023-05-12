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    Сборная из самых дорогих полуфиналистов Лиги Европы-2022/23

    Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, играющих за команды-полуфиналисты Лиги Европы в этом сезоне.

    Критерий для попадания – высокая рыночная стоимость.

    В сборную включены игроки «Ювентуса», «Ромы» и «Байера», а «Севилья» осталась без представительства.

    Вратарь: Войцех Щесны («Ювентус»);

    Защитники: Эдмон Тапсоба («Байер»), Бремер («Ювентус»), Рожер Ибаньес («Рома»);

    Полузащитники: Флориан Вирц («Байер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

    Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Тэмми Абрахам («Рома»), Душан Влахович («Ювентус»).

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    Источник: Transfermarkt

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    12.05.2023 17:54
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