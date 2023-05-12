Сборная из самых дорогих полуфиналистов Лиги Европы-2022/23

Transfermarkt составил символическую сборную из футболистов, играющих за команды-полуфиналисты Лиги Европы в этом сезоне.

Критерий для попадания – высокая рыночная стоимость.

В сборную включены игроки «Ювентуса», «Ромы» и «Байера», а «Севилья» осталась без представительства.

Вратарь: Войцех Щесны («Ювентус»);

Защитники: Эдмон Тапсоба («Байер»), Бремер («Ювентус»), Рожер Ибаньес («Рома»);

Полузащитники: Флориан Вирц («Байер»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»);

Нападающие: Мусса Диаби («Байер»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Тэмми Абрахам («Рома»), Душан Влахович («Ювентус»).