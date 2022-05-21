Абрахам побил рекорд Серии А 60-летней давности

В 38-м туре чемпионата Италии «Рома» разгромила «Торино» со счетом 3:0.

Форвард римлян Тэмми Абрахам оформил дубль в этом матче и завершил розыгрыш Серии А с 17 забитыми мячами.

Это новый рекорд результативности в турнире за один сезон среди англичан.

Абрахам превзошел достижение экс-нападающего «Интера» Джерри Хитченса, который в сезоне-1961/62 отличился 16 раз в играх итальянского чемпионата.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?