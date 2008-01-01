Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

Абрахам побил рекорд Серии А 60-летней давности

В 38-м туре чемпионата Италии «Рома» разгромила «Торино» со счетом 3:0.

Форвард римлян Тэмми Абрахам оформил дубль в этом матче и завершил розыгрыш Серии А с 17 забитыми мячами.

Это новый рекорд результативности в турнире за один сезон среди англичан.

Абрахам превзошел достижение экс-нападающего «Интера» Джерри Хитченса, который в сезоне-1961/62 отличился 16 раз в играх итальянского чемпионата.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Серия А. «Рома» перед финалом Лиги конференций разгромила «Торино», у Абрахама дубль 1
Мхитарян может бесплатно перейти в «Интер» 3
Моуринью консультировал «Барселону» перед назначением Гвардиолы в 2008 году 1
Источник: Roma Press

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:51
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +49863

    MaxRnD 59 секунд назад

    Побрил

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11